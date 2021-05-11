Француз Лапорт сыграет за сборную Испании на чемпионате Европы

Защитник «Манчестер Сити»получит возможность выступить за сборную Испании на чемпионате Европы, сообщает Marca

По данным издания, несколько недель назад главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны изучить возможность натурализации 26-летнего защитника.

Разрешение от ФИФА было получено. Несмотря на то, что Лапорт выступал за молодежные сборные Франции, его случай соответствует требованиям, которые ФИФА предъявляет игрокам в таких ситуациях.

Лапорт ни разу не играл за основную сборную Франции. Он согласился выступать за Испанию.

В среду , 12 мая, натурализация Лапорта будет осуществлена официально, пишет El Chiringuito TV.

Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, а в январе 2018 года его приобрел за 57 млн фунтов «Ман Сити».

В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.