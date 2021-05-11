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    Француз Лапорт сыграет за сборную Испании на чемпионате Европы

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    Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт получит возможность выступить за сборную Испании на чемпионате Европы, сообщает Marca.

    Эмерик Лапорт
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    Эмерик Лапорт

    По данным издания, несколько недель назад главный тренер сборной Испании Луис Энрике обратился к Федерации футбола страны изучить возможность натурализации 26-летнего защитника.

    Разрешение от ФИФА было получено. Несмотря на то, что Лапорт выступал за молодежные сборные Франции, его случай соответствует требованиям, которые ФИФА предъявляет игрокам в таких ситуациях.

    Лапорт ни разу не играл за основную сборную Франции. Он согласился выступать за Испанию.

    В среду , 12 мая, натурализация Лапорта будет осуществлена официально, пишет El Chiringuito TV.

    Футболист родился во Франции, но имеет баскские корни. Профессиональную карьеру он начал в «Атлетике» из Бильбао, а в январе 2018 года его приобрел за 57 млн фунтов «Ман Сити».

    В этом сезоне футболист провел 27 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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