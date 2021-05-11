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    Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не включил голкипера «Локомотива» Гильерме в список игроков для подготовки к Евро-2020.

    Гильерме
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    Гильерме

    Также Черчесов объяснил, почему Федору Смолову нашлось место лишь в резервном списке.

    «Гильерме был в сборной, все это знают. Можно сказать, что играл не совсем удачно. Рестарт чемпионата ему удался, но предпоследний матч с "Зенитом" он провел не так хорошо. Мы вынуждены констатировать, что в важном матче он не дал результата. Лунев, Дюпин и Шунин были на последнем сборе, у них хорошая конкурентная среда, они дополняют друг друга. Плюс возвращается Сафонов, который выбывал из-за травмы.

    Сейчас у нас будут длинные сборы. Хочется оценить и протестировать Сафонова, как и других игроков молодежки. Сделать так, чтобы они чувствовали себя лучше. Чтобы вы понимали, о чем я: Самошников приезжал на сбор, сначала восстановление, потом еще тренировка и потом чуть-чуть приболел. До конца мы его так и не узнали.

    Два-три дня — это мало для того, чтобы игрок себя проявил и у нас должно быть время, чтобы его оценить и принимать объективное решение. Был бы он в составе, если бы не матч в Санкт-Петербурге? Не факт. Все-таки, мы смотрим общую картину, а не то, что поймал он или не поймал.

    После рестарта чемпионата, у Федора Смолова были классные голы, когда он выходил на замену. Последние игры он проводит не так ярко. У нас три игрока — Дзюба, Заболотный и Соболев, они тоже играют и приносят пользу. Все это время ребята были у нас в обойме, в этом плане мы не хотим ничего менять.

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    • Многие говорят, что они однотипны, но это не так. У них разные функции. Федя в резерве, если не дай бог что случится, он к нам присоединится. К тому же у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой и Жемалетдинов, которые сыграть на нескольких позициях, в том числе и второго нападающего», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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