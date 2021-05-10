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    Станкович может возглавить «Сампдорию»

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    Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович может занять пост наставника «Сампдории», сообщает Football Italia.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    По информации издания, президент генуэзской команды Массимо Ферреро провел встречу с 42-летним сербом по поводу возможности подписания контракта по окончании нынешнего сезона.

    Нынешний тренер клуба Клаудио Раньери, вероятнее всего, не станет продлевать действующее соглашение с командой, рассчитанное до конца июня 2021 года.

    Станкович возглавил «Црвену Звезду» в декабре 2019 года. Под его руководством команда одержала 49 побед, девять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражение. Контракт тренера истекает летом 2022-го.

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