ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «Химок»
  • 20:34
    • Карпин: В раздевалке я сказал, что нужно поменять всех и главного тренера
  • 18:27
    • «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу
  • 17:39
    • «Ювентус» не допустят до Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги
  • 09:51
    • Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP
    Все новости спорта

    «Спартак» вырвал победу у «Химок»

    «Спартак» — «Химки»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Химки Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу у подмосковных «Химок» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет на 27-й минуте открыли гости. Мирзов сделал длинную передачу по левому флангу, Идову влетел в штрафную и прострелил в центр, Глушенков пробил в касание — мяч после рикошета от Жиго влетел в сетку.

    На 37-й минуте химчане остались в меньшинстве. Глушенков в борьбе с Айртоном упал на газон и ударил бразильца шипами — прямая красная карточка.

    На 54-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти за игру рукой Данилкина. Соболев с пенальти мощно пробил по центру ворот — Лантратов завалился в правый угол.

    А на 89-й минуте Соболев пробросил мяч между ног Тихому, Ларссон в штрафной на замахе убрал защитника и с близкого расстояния пробил в ближний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Химки 2:1
    Голы: 0:1 Максим Глушенков (27'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (54'), 2:1 Джордан Ларссон (89') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Павел Маслов, 46'), Айртон Лукас, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Алекс Краль (Йоррит Хендрикс, 81'), Роман Зобнин, Александр Соболев, Эсекьель Понсе (Квинси Промес, 46') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Максим Глушенков, Резиуан Мирзов, Павел Могилевец, Кирилл Боженов, Senin Sebai (Мохамед Конате, 70') Предупреждения: Илья Кутепов (3'), Максим Глушенков (6'), Senin Sebai (14'), Егор Данилкин (23'), Эсекьель Понсе (39'), Кирилл Боженов (41'), Георгий Джикия (45'), Илья Лантратов (74') Удаление: Максим Глушенков (37')

    После этой победы столичный клуб набрал 56 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Гости с 44 очками располагаются на 8-й строчке.

    В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Химки» на своем поле примут «Сочи». Обе встречи пройдут 16 мая.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Бернли» спасительную победу?
  • «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Обыграет ли «Порту» аутсайдера?
  • «Порту» — «Фаренсе». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Барселона» снова потеряет очки?
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры