«Спартак» — «Химки»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет на 27-й минуте открыли гости. Мирзов сделал длинную передачу по левому флангу, Идову влетел в штрафную и прострелил в центр, Глушенков пробил в касание — мяч после рикошета от Жиго влетел в сетку.
На 37-й минуте химчане остались в меньшинстве. Глушенков в борьбе с Айртоном упал на газон и ударил бразильца шипами — прямая красная карточка.
На 54-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти за игру рукой Данилкина. Соболев с пенальти мощно пробил по центру ворот — Лантратов завалился в правый угол.
А на 89-й минуте Соболев пробросил мяч между ног Тихому, Ларссон в штрафной на замахе убрал защитника и с близкого расстояния пробил в ближний угол.
После этой победы столичный клуб набрал 56 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Гости с 44 очками располагаются на 8-й строчке.
В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Химки» на своем поле примут «Сочи». Обе встречи пройдут 16 мая.