«Спартак» — «Химки»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу у подмосковных(2:1) в матче 29-го тура чемпионата России

Счет на 27-й минуте открыли гости. Мирзов сделал длинную передачу по левому флангу, Идову влетел в штрафную и прострелил в центр, Глушенков пробил в касание — мяч после рикошета от Жиго влетел в сетку.

На 37-й минуте химчане остались в меньшинстве. Глушенков в борьбе с Айртоном упал на газон и ударил бразильца шипами — прямая красная карточка.

На 54-й минуте в ворота «Химок» был назначен пенальти за игру рукой Данилкина. Соболев с пенальти мощно пробил по центру ворот — Лантратов завалился в правый угол.

А на 89-й минуте Соболев пробросил мяч между ног Тихому, Ларссон в штрафной на замахе убрал защитника и с близкого расстояния пробил в ближний угол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Химки 2:1 Голы: 0:1 Максим Глушенков (27'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (54'), 2:1 Джордан Ларссон (89') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Павел Маслов, 46'), Айртон Лукас, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Алекс Краль (Йоррит Хендрикс, 81'), Роман Зобнин, Александр Соболев, Эсекьель Понсе (Квинси Промес, 46') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Filip Dagerstaal, Брайан Идову, Максим Глушенков, Резиуан Мирзов, Павел Могилевец, Кирилл Боженов, Senin Sebai (Мохамед Конате, 70') Предупреждения: Илья Кутепов (3'), Максим Глушенков (6'), Senin Sebai (14'), Егор Данилкин (23'), Эсекьель Понсе (39'), Кирилл Боженов (41'), Георгий Джикия (45'), Илья Лантратов (74') Удаление: Максим Глушенков (37')

После этой победы столичный клуб набрал 56 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Гости с 44 очками располагаются на 8-й строчке.

В заключительном туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом», а «Химки» на своем поле примут «Сочи». Обе встречи пройдут 16 мая.