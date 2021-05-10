УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном

УЕФА планирует обновить логотип Лиги чемпионов в преддверии сезона-2021/22, сообщает Footyheadlines.

При этом, как передают источники, глобальных изменений ждать не стоит, но детали могут улучшить его.

В частности, организация решила изменить логотип для того, чтобы очертании эмблемы УЕФА стало более заметным, а также для масштабирования слова League, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

⭐🌃 Exclusive: UEFA Champions League 2021 Logo Leaked: https://t.co/WFDFabyweL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 9, 2021

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов осталось провести один матч — финал между «Манчестер Сити» и «Челси». Игра состоится 29 мая. Планировалось, что матч пройдет в Стамбуле, но высока вероятность его переноса в Лондон.