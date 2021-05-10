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    УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном

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    УЕФА планирует обновить логотип Лиги чемпионов в преддверии сезона-2021/22, сообщает Footyheadlines.

    УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном
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    УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном

    При этом, как передают источники, глобальных изменений ждать не стоит, но детали могут улучшить его.

    В частности, организация решила изменить логотип для того, чтобы очертании эмблемы УЕФА стало более заметным, а также для масштабирования слова League, однако окончательное решение по этому поводу еще не принято.

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов осталось провести один матч — финал между «Манчестер Сити» и «Челси». Игра состоится 29 мая. Планировалось, что матч пройдет в Стамбуле, но высока вероятность его переноса в Лондон.

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