Пиоли рассказал о травме Ибрагимовича

Главный тренер «Милана»после разгромной победы над «Ювентусом» (3:0) ответил на вопрос о травме

39-летний Ибрагимович в игре с «Ювентусом» был заменен из-за повреждения колена.

Во втором тайме швед получил повреждение на ровном месте. Он неудачно поставил ногу и потом с криком упал на газон. После этого он попытался продолжить игру, но на 66-й минуте был заменен на Анте Ребича.

«Златан не был готов на все сто. В пятницу он провел с нами лишь часть тренировки. Но у него было огромное желание сыграть в Турине.

У него болит колено, но я не думаю, что травма серьезная. Будем следить за его состоянием в ближайшие дни», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

Напомним, в конце марта Ибрагимович вернулся в сборную Швеции.