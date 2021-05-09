«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ

«Вест Бромвич» выбыл из АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе .

После гостевого поражения от «Арсенала» (1:3) в матче 35-го тура АПЛ «мешки» лишились математических шансов подняться выше 18-го места.

Первым из АПЛ в этом сезоне вылетел «Шеффилд Юнайтед». Из Чемпионшипа в АПЛ вышли «Норвич» и «Уотфорд», третья команда определится по итогам плей-офф.

Календарь и таблица АПЛ

Для главного тренера «Вест Бромвича» Сэма Эллардайса это первый вылет из АПЛ. Также ни разу в карьере он не уходил из команды, находящейся в зоне вылета из этого турнира.

В высшем английском дивизионе Эллардайс тренировал «Болтон» (в АПЛ — с 2001 по 2007 год), «Ньюкасл» (2007-2008), «Блэкберн» (2008-2010), «Вест Хэм» (2011-2015), «Сандерленд» (2015-2016), «Кристал Пэлас» (2016-2017) и «Эвертон» (2017-2018).