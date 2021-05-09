«Герта» — «Арминия»: счет матча 0:0

Берлинскаяна своем поле сыграла вничью св матче 32-го тура чемпионата Германии.

Встреча на арене «Олимпиаштадион» в Берлине завершилась без забитых мячей.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Арминия 0:0 Герта: Александер Шволов, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Мартон Дардаи, Матеус Кунья (Явайро Дилросун, 59'), Максимилиан Миттельштедт (Джордан Торунарига, 32'), Сантьяго Аскасибар, Лука Тусар (Дедрик Боята, 73'), Дейорайсо Зефёйк (Неманья Радоньич, 46'), Кшиштоф Пёнтек (Владимир Дарида, 73'), Джон Кордоба Арминия: Штефан Ортега, Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Андерсон Лукоки, Седрик Бруннер, Масая Окугава (Фабиан Кунце, 74'), Мануэль Притль, Арне Майер (Майк ван дер Хорн, 90'), Рицу Доан (Кристиан Гебауэр, 84'), Фабиан Клос (Свен Шипплок, 84'), Andreas Voglsammer (Себио Суку, 90') Предупреждения: Лука Тусар (36'), Мануэль Притль (37'), Седрик Бруннер (51'), Андерсон Лукоки (87'), Владимир Дарида (90'), Фабиан Кунце (90'), Неманья Радоньич (90')

Cтоличный клуб набрал 31 очко и находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Гости с 31 очком располагаются на 16-й строчке, отставая от «Герты» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Герта» на выезде сыграет с «Шальке» (12 мая), а «Арминия» на своем поле примет «Хоффенхайм» (15 мая).