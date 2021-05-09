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    Гвардиола считает Зинченко исключительным футболистом

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру защитника «горожан» Александра Зинченко.

    Александр Зинченко
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    Александр Зинченко

    «Зинченко очень много боролся, чтобы завоевать место в составе. Мы могли продать его, но он сказал, что хочет остаться и пробиться в основу. Это многое значит.

    Зинченко играет на разных позициях и никогда не имеет ничего против этого. Он не ошибается. Как только ты что-то говоришь, он мгновенно это усваивает. Он всегда сконцентрирован, сфокусирован.

    Зинченко играет слева в защите против Салаха, Рэшфорда, Ди Марии — самых сильных соперников, и умудряется не ошибаться. Он исключителен в плане работы с мячом, мы все это знаем», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

    В нынешнем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Манчестер Сити».

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