«Кельн» — «Фрайбург»: счет 1:4, обзор голов

Игроки «Фрайбурга» Фото: globallookpress.com
В составе победителей по голу забили Нильс Петерсен, Эрмедин Демирович, Винченцо Грифо и Жонатан Шмид. У хозяев единственный мяч отыграл Себастьян Андерссон.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Фрайбург 1:4
Голы: 0:1 Нильс Петерсен (18'), 0:2 Ermedin Demirovic (20'), 1:2 Себастьян Андерссон (50'), 1:3 Винченцо Грифо (90'), 1:4 Жонатан Шмид (90') Кёльн: Тимо Хорн, Рафаэль Кцихос, Кингсли Эхизибуэ (Salih Oezcan, 76'), Яннес-Килиан Хорн, Себастиан Борнау, Флориан Кайнц (Ян Тильман, 64'), Йонас Хектор, Ондрей Дуда, Эйе Скири (Макс Мейер, 76'), Мариус Вольф (Исмаил Якобс, 46'), Себастьян Андерссон (Доминик Дрекслер, 64') Фрайбург: Марк Флеккен, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде (Кевен Шлоттербек, 84'), Lukas Kuebler, Кристиан Гюнтер, Роланд Шаллаи (Жонатан Шмид, 58'), Николас Хефлер, Винченцо Грифо, Yannik Keitel (Батист Сантамария, 66'), Ermedin Demirovic (Лукас Хёлер, 57'), Нильс Петерсен (Яник Хаберер, 66') Предупреждения: Яннес-Килиан Хорн (37'), Ermedin Demirovic (41'), Себастьян Андерссон (47'), Филипп Линхарт (81')
«Фрайбург» набрал 44 очка и вышел на 9 место. «Кельн» с 29 баллами находится в зоне вылета.