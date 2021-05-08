Олич: Если Влашич уйдет, может, ЦСКА кого-то купит вместо него

Главный тренер ЦСКАобъяснил, почему его команда в матче 29-го тура РПЛ с(3:1) без лидерадействовала лучше, чем ранее в играх с хорватом на поле.

«Разница между этой игрой и моими предыдущими — скамейка. До этого я играл с 11 игроками и 2 нападающими на скамейке. Это очень сложно на таком уровне.

Но сегодня было важно, что я имел выбор. Разницу делали и те, кто играл в основе, и те, кто выходил.

Если один игрок не играет — практически разницы не видно. Влашич очень и очень важен для этой команды. Если он есть — здорово, это еще один игрок с качеством.

Посмотрим. У нас еще одна игра, Влашич пока не тренировался. У Николы еще есть Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке.

Если он останется, то будем вместе работать — полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу.

Если уйдет, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь», — передает слова Олича Sport24.