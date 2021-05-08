Шиманьский верит в победу над «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в 29-м туре чемпионата России.

«Нам предстоит дерби, так что важно подойти к нему с позитивным настроем и заряженными на борьбу. Конечно, после двух последних матчей против "Химок" и "Рубина" непросто сохранять этот позитив, но мы должны сконцентрироваться на предстоящей игре и показать всем, что это был просто небольшой сбой.

Мы знаем, что должны сделать и улучшить, чтобы победить "Локомотив". Будем усердно работать на тренировках и приложим все усилия, чтобы добыть три очка в этой игре.

Мне помогает общение с родными. Оно позволяет отвлечься от мрачных мыслей и проще пережить поражения. Конечно, мы подробно разбираем матчи с тренерским штабом и понимаем, что нужно улучшить в своей игре. После этого мы полностью фокусируемся на предстоящем матче.

В последних двух играх сезона мы должны отдать все силы на поле. Сейчас не время унывать, нужно выйти на поле полностью заряженными на борьбу и победить.

У нас очень молодая команда. Понятно, что мы не можем побеждать в каждом матче. В последних двух играх у нас было много голевых моментов, и если бы мы реализовали часть из них, то результат мог быть совсем другим. Да, наверное, где-то нам не хватает опыта, как в концовке матча с "Химками", но через такие игры он и набирается.

Реально ли повторить результат первого круга? Думаю, что сейчас "Локомотив" — это уже другая команда. Тогда мы обыграли их со счетом 5:1 — они заработали два удаления, а мы показали отличный футбол.

Не знаю, сможем ли повторить тот результат, но точно могу сказать, что мы будем сражаться за победу. Неважно, выиграем мы 5:1 или 1:0, главное — это набрать три очка. Я верю, что мы способны победить, несмотря на отличное выступление соперника в последнее время», — приводит слова Шиманьского официальный сайт «Динамо».