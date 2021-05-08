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    Гендиректор «Монако» рассказал об интересе к футболистам из РПЛ

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    Генеральный директор «Монако» Олег Петров признался, что скауты клуба следят за некоторыми футболистами из чемпионата России.

    Олег Петров
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    Олег Петров

    «Мы следим за РПЛ. Для "Монако" нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды.

    Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги. Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я.

    Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

    Напомним, что летом 2018 года «Монако» подписал полузащитника ЦСКА Александра Головина, заплатив за него 30 миллионов евро.

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