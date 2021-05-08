Гендиректор «Монако» рассказал об интересе к футболистам из РПЛ

Олег Петров Фото: globallookpress.com
«Мы следим за РПЛ. Для "Монако" нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды.
Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги. Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я.
Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».
Напомним, что летом 2018 года «Монако» подписал полузащитника ЦСКА Александра Головина, заплатив за него 30 миллионов евро.