Гендиректор «Монако» рассказал об интересе к футболистам из РПЛ

Генеральный директор «Монако»признался, что скауты клуба следят за некоторыми футболистами из чемпионата России.

«Мы следим за РПЛ. Для "Монако" нет принципиальной разницы откуда футболист, главное то, что он приносил большой вклад в успехи своей команды.

Приоритет российскому чемпионату мы не даем, это было бы определенным элементом давление. Но всегда приветствуем, когда рассматривают игрока из этой лиги. Не так давно наши селекционеры приходили с некоторыми мыслями относительно РПЛ, что было гораздо приятнее, чем если бы эту задачу им поставил я.

Но не буду говорить того, какие фамилии игроков называли наши скауты», — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

Напомним, что летом 2018 года «Монако» подписал полузащитника ЦСКА Александра Головина, заплатив за него 30 миллионов евро.