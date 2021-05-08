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    Игнашевич: Дивеев показывает самую стабильную игру среди молодежи ЦСКА

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    Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о матче армейцев с «Краснодаром» (3:1) в рамках 29-го тура РПЛ, а также отметил игру защитника столичной команды Игоря Дивеева.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    «Хотел бы поздравить всех армейцев. Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам.

    Что касается Дивеева, он мне очень нравится. Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны.

    Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал.

    Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

    ЦСКА располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

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