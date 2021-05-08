Игнашевич: Дивеев показывает самую стабильную игру среди молодежи ЦСКА

Бывший защитник ЦСКАподелился мнением о матче армейцев с(3:1) в рамках 29-го тура РПЛ, а также отметил игру защитника столичной команды

«Хотел бы поздравить всех армейцев. Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам.

Что касается Дивеева, он мне очень нравится. Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны.

Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал.

Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.