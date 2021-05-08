ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 3:1, обзор голов

Московскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости. Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Тикнизяна, а далее Берг и Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот ЦСКА.

Армейцы отыгрались спустя шесть минут. Обляков принял пас Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот.

На 56-й минуте ЦСКА повел. Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Рондона обострила ситуацию, Саломон вытащил вратаря на себя и прострелил вдоль ворот — а Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.

На 69-й минуте после розыгрыша углового Рондон скинул мяч на голову Васина, тот продолжил к воротам на Фернандеса, который пробил низом под Сафоновым.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 3:1 Голы: 0:1 Виктор Классон (26'), 1:1 Чидера Эджук (32'), 2:1 Фёдор Чалов (56'), 3:1 Марио Фернандес (69') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Виктор Васин, Наяир Тикнизян, Игорь Дивеев, Алан Дзагоев (Emil Bohinen, 66'), Чидера Эджук (Арнор Сигурдссон, 86'), Константин Кучаев (Хосе Саломон Рондон, 53'), Константин Марадишвили, Иван Обляков, Фёдор Чалов (Ильзат Ахметов, 86') Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Игорь Смольников (Дмитрий Стоцкий, 46'), Кайо, Тонни Триндаде Вильена, Юрий Газинский (Евгений Марков, 65'), Вандерсон, Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Алексей Ионов (Евгений Чернов, 71'), Маркус Берг (Магомед-Шапи Сулейманов, 86') Предупреждения: Юрий Газинский (42'), Игорь Дивеев (50'), Виктор Классон (58'), Кайо (75'), Тонни Триндаде Вильена (77')

Команда Ивицы Олича идет на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков, а «Краснодар» занимает 11-ю строчку с 31 очком в активе.

В заключительном 30-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Динамо», а «Краснодар» на чужом поле встретится с «Ростовом».