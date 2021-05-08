ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 26-й минуте открыли гости. Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Тикнизяна, а далее Берг и Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот ЦСКА.
Армейцы отыгрались спустя шесть минут. Обляков принял пас Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот.
На 56-й минуте ЦСКА повел. Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Рондона обострила ситуацию, Саломон вытащил вратаря на себя и прострелил вдоль ворот — а Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.
На 69-й минуте после розыгрыша углового Рондон скинул мяч на голову Васина, тот продолжил к воротам на Фернандеса, который пробил низом под Сафоновым.
Команда Ивицы Олича идет на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков, а «Краснодар» занимает 11-ю строчку с 31 очком в активе.
В заключительном 30-м туре ЦСКА сыграет в гостях с «Динамо», а «Краснодар» на чужом поле встретится с «Ростовом».