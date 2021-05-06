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    Шалимов: Рекорд Сергеева — это выдающийся результат

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о рекорде нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    Сергеев забил 39 мячей в текущем чемпионате ФНЛ — это рекорд турнира.

    «Я положительно отношусь к таким цифрам. Можно говорить, что это ФНЛ и нужно посмотреть его в премьер-лиге, но такое количество голов — это нечто.

    Я знаю этот турнир, он сложный. Там много перелетов и речь идет не о чартерных рейсах. Конечно, игрокам требуется много времени на восстановление. Поэтому можно сказать, что это выдающийся результат.

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    • Шансы Сергеева попасть в сборную России? Я думаю, что сейчас это нереально. В сборной есть обойма из пяти нападающих, из которых нужно будет выбирать троих.

    Что касается будущего Сергеева, то мне кажется, что ему нужно остаться в Крыльях», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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