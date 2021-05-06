Шалимов: Рекорд Сергеева — это выдающийся результат

Бывший главный тренер «Краснодара»поделился мнением о рекорде нападающего «Крыльев Советов»

Сергеев забил 39 мячей в текущем чемпионате ФНЛ — это рекорд турнира.

«Я положительно отношусь к таким цифрам. Можно говорить, что это ФНЛ и нужно посмотреть его в премьер-лиге, но такое количество голов — это нечто.

Я знаю этот турнир, он сложный. Там много перелетов и речь идет не о чартерных рейсах. Конечно, игрокам требуется много времени на восстановление. Поэтому можно сказать, что это выдающийся результат.

Шансы Сергеева попасть в сборную России? Я думаю, что сейчас это нереально. В сборной есть обойма из пяти нападающих, из которых нужно будет выбирать троих.

Что касается будущего Сергеева, то мне кажется, что ему нужно остаться в Крыльях», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».