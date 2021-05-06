Шварц: Еврокубки? Мы сфокусированы на встрече с «Локомотивом» и планируем победить

Главный тренер московского «Динамо»поделился мыслями о концовке сезона, борьбе за еврокубки и предстоящем матче с «Локомотивом» в РПЛ.

«Нас ждёт высококлассная команда, которая проиграла за последнее время лишь однажды. У них много мастеровитых игроков. Очень важно, что это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки — опытные игроки с отличными навыками. Нам будет важно надёжно обороняться, защита будет начинаться с нападающего.

Еврокубки? К сожалению, в двух последних матчах мы не набрали очков, и это нас отдалило от цели. Мы сфокусированы на встрече с "Локомотивом" и планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, будет трудно взобраться на ступеньку уходящего поезда. Нужно подправить все моменты, которые нам не удавалось сделать в матчах с "Рубином" и "Химками" », — цитирует Шварца «Чемпионат».

Игра «Локомотив» — «Динамо» состоится 8 мая на «РЖД Арене» в 16:30 по мск.