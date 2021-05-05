«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Сергеев установил рекорд ФНЛ по голам за сезон

Иван Сергеев Фото: kc-camapa.ru
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды.
Оба гола в составе «Крыльев» забил Иван Сергеев. Форвард гостей отличился на 31-й и 57-й минутах.
В этом матче Сергеев установил новый рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. 25-летний футболист забил 38-й и 39-й голы в текущем чемпионате ФНЛ.
Ранее рекорд результативности принадлежал Андрею Федькову, который в 2004 году забил за «Терек» 38 мячей.
«Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 40 туров — 95 очков, «Спартак-2» находится на 15-й строчке — 43 очка.
Напомним, «Крылья Советов» уже обеспечили себе выход в Премьер-лигу.