ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — ПСЖВ шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
  • 14:04
    • Карацев выиграл у Шварцмана и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
  • 13:54
    • «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Сергеев установил рекорд ФНЛ по голам за сезон
  • 13:32
    • Шесть игроков покинули состав сборной России перед ЧМ-2021
  • 13:21
    • Сергеев повторил рекорд первого дивизиона по количеству голов за сезон
  • 11:50
    • РФС сделал заявление по ситуации с болельщиками «Локомотива» в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Сергеев установил рекорд ФНЛ по голам за сезон

    Футбол ФНЛ Футбол России Спартак-2 Крылья Советов Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    «Крылья Советов» одержали гостевую победу над «Спартаком-2» в рамках перенесенного матча 35-го тура чемпионата ФНЛ.

    Иван Сергеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев

    Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды.

    Оба гола в составе «Крыльев» забил Иван Сергеев. Форвард гостей отличился на 31-й и 57-й минутах.

    В этом матче Сергеев установил новый рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. 25-летний футболист забил 38-й и 39-й голы в текущем чемпионате ФНЛ.

    Ранее рекорд результативности принадлежал Андрею Федькову, который в 2004 году забил за «Терек» 38 мячей.

  • Лучший снайпер ФНЛ может покинуть «Крылья Советов»
  • Читайте по теме

    • «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 40 туров — 95 очков, «Спартак-2» находится на 15-й строчке — 43 очка.

    Напомним, «Крылья Советов» уже обеспечили себе выход в Премьер-лигу.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Реал» снова сыграют вничью?
  • «Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.42
    •
  • «Крылышки» украсят второй тайм голами?
  • «Спартак-2» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Брага» и «Пасуш де Феррейра» много не забьют
  • «Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 23:15
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рома — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры