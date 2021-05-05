«Крылья Советов» обыграли «Спартак-2», Сергеев установил рекорд ФНЛ по голам за сезон

одержали гостевую победу надв рамках перенесенного матча 35-го тура чемпионата ФНЛ.

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу самарской команды.

Оба гола в составе «Крыльев» забил Иван Сергеев. Форвард гостей отличился на 31-й и 57-й минутах.

В этом матче Сергеев установил новый рекорд первого дивизиона по голам за один сезон. 25-летний футболист забил 38-й и 39-й голы в текущем чемпионате ФНЛ.

Ранее рекорд результативности принадлежал Андрею Федькову, который в 2004 году забил за «Терек» 38 мячей.

«Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 40 туров — 95 очков, «Спартак-2» находится на 15-й строчке — 43 очка.

Напомним, «Крылья Советов» уже обеспечили себе выход в Премьер-лигу.