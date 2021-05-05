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    Гвардиола: Футболисты «Ман сити» сражались все вместе, и вышли в финал Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я невероятно горд, и мои первые мысли связаны с игроками, которые сегодня не играли. Они все заслужили играть, каждый внес свой вклад, и теперь пришло время насладиться этим. Мы должны выиграть чемпионат, и у нас есть две-три недели, чтобы подготовиться к финалу.

    Мы лучше держали мяч во втором тайме. Против нас действовала команда, построенная на победу, они боролись до конца. Мы сражались все вместе, и вышли в финал Лиги чемпионов. Люди считают, что попасть в финал Лиги чемпионов очень просто. Этот выход в финал ознаменовал нашу работу за последние четыре-пять лет», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.

    «Ман Сити» на стадии 1/2 финала по сумме двух матчей обыграл ПСЖ — 2:1 на выезде и 2:0 дома. В решающем матче турнира «горожане» сыграют с победителем пары «Реал» — «Челси».

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