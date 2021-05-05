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    Эмери: «Арсенал» начинал как фаворит и по-прежнему является таковым

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    Наставник «Вильяреала» Унай Эмери поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

    Унай Эмери
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    Унай Эмери

    В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

    «Для нас наступил прекрасный момент. Весь год мы работали над тем, чтобы обрести уверенность в себе, результатах и целях. Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы.

    Мы подходим к ближайшему матчу с тем же настроем. Постараемся развить успех, достигнутый в первые 90 минут.

    Мы ведем 2:1, но это мало что меняет. Постараемся подготовиться к любому развитию событий.

    Когда я анализирую оппонентов, первое, что делаю, это готовлюсь противостоять их наилучшему образцу.

    "Арсенал" организационно крепок, умеет владеть мячом, комбинировать и располагает быстрыми и техничными футболистами.

    Мы увидим завтра Пьер-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией "Арсенала" как в командном, так и в индивидуальном плане.

    Итог первого матча не меняет моих изначальных мыслей относительно этого турнира. "Арсенал" начинал как фаворит и по-прежнему является таковым.

    Нам же надо еще учиться противостоять таким соперникам. Результат первого матча слишком шаткий, чтобы он имел какое-то огромное значение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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