Эмери: «Арсенал» начинал как фаворит и по-прежнему является таковым

Наставник «Вильяреала»поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с

В первом матче «Вильярреал» одержал домашнюю победу со счетом 2:1.

«Для нас наступил прекрасный момент. Весь год мы работали над тем, чтобы обрести уверенность в себе, результатах и целях. Мы здорово выглядели в этом розыгрыше Лиги Европы.

Мы подходим к ближайшему матчу с тем же настроем. Постараемся развить успех, достигнутый в первые 90 минут.

Мы ведем 2:1, но это мало что меняет. Постараемся подготовиться к любому развитию событий.

Когда я анализирую оппонентов, первое, что делаю, это готовлюсь противостоять их наилучшему образцу.

"Арсенал" организационно крепок, умеет владеть мячом, комбинировать и располагает быстрыми и техничными футболистами.

Мы увидим завтра Пьер-Эмерика Обамеянга, так что столкнемся с сильнейшей версией "Арсенала" как в командном, так и в индивидуальном плане.

Итог первого матча не меняет моих изначальных мыслей относительно этого турнира. "Арсенал" начинал как фаворит и по-прежнему является таковым.

Нам же надо еще учиться противостоять таким соперникам. Результат первого матча слишком шаткий, чтобы он имел какое-то огромное значение», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.