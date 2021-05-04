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    Непомнящий назвал главную причину неудач «Зенита» в Лиге чемпионов

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу победы «Зенита» в чемпионате России.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Гегемон, наверное, не совсем подходит, но то, что "Зенит" явно превосходит всех — это да. И по качеству футболистов, и по уровню организации игры. Сейчас "Зенит" далеко в отрыве от всех команд. И очень важно, что к концу сезона он нашел свою игру. Да, конкурентов у команды на данный момент я не вижу.

    То, что Сергею Семаку непросто работается — само собой разумеющееся. В таких клубах спрос особый, и ты всегда должен добиваться успеха. Видно, что Семак владеет командой, она управляема, в нужный момент игроки собираются. Так что я очень высоко оцениваю его работу. Семак сделал то, чего не удавалось зарубежным тренерам, таким как Манчини.

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    • Три чемпионства подряд — это серьезный уровень. Рад за Сергея и думаю, что следующий шаг — проявить себя в Лиге чемпионов.

    Отсутствие конкуренции в Премьер-лиге, безусловно, мешает "Зениту" в Лиге чемпионов. И это не вина "Зенита", а его беда. Ему не везет, что таких матчей, как против "Спартака", ЦСКА и "Локомотива", не так много по ходу сезона. Я имею в виду, игр с таким накалом, страстями, борьбой, интенсивностью. А если вы возьмете европейские команды, то у них в каждом матче надо показывать максимум. Отсюда и проблемы наших представителей в еврокубках», — приводит слова Непомнящего «Российская газета».

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