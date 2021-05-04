Флоренци: ПСЖ готов к важным матчам и готов добиться необходимого результата

Защитник «Пари Сен-Жермен»заявил, что игроки парижского клуба настраиваются на матч ответный сочень серьезно.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ уступил на своем поле «Ман Сити» со счетом 1:2.

«Если сыграем так, как играли в первые 45 минут, то можем одержать победу, только играть так надо будет два тайма, а не один. Мы готовы к таким матчам и готовы добиться необходимого результата.

В таких играх ты не чувствуешь усталости. Не думаешь об этом, потому что на кону стоит слишком многое... Мотивация, честь. Есть команда, есть город — и все хотят добиться хорошего результата», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.