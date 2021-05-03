Фетисов о будущем Мозеса в «Спартаке»: Все будет зависеть от места команды в таблице

Глава отдела «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о будущемв клубе.

«Сейчас все будет зависеть от места команды в таблице. Мы видим, что Виктор с каждой игрой набирает все лучшую форму. Сегодня он поучаствовал в обоих голах. На мой взгляд, Виктор — очень качественный футболист. Очень хотелось, чтобы он был мотивирован, если останется в клубе. Я очень рад, что клуб показал и хейтерам в том числе, которые говорили, что мы его будем чехлить, чтобы не выкупать. Для нас главное результат, я об этом говорил два месяца назад и ничего не поменялось.

Да. Я не считаю, что он средний футболист по меркам РПЛ», — цитирует Фетисова Sport24.