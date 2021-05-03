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    Фетисов о новом тренере «Спартака»: Этот специалист из-за рубежа

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    Глава отдела «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов раскрыл некоторые подробности о кандидате на пост главного тренера.

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    «Я не буду называть национальность нового главного тренера, но клуб вышел на кандидатуру и начал переговоры по поводу контракта. И фамилии, и имени тоже не скажу. Этот специалист из-за рубежа. Никаких больше подробностей.

    У нас произошли изменения в клубе, нам не нужна шумиха вокруг кандидата, и все выполняют договорённости. Мы надеемся, что наша позиция будет максимально высокой по итогам сезона, но переговоры, предположу, не будут зависеть от этого места. Сейчас у нас идёт обсуждение контракта.

    Насколько мне известно, трансферная политика детально ещё не обсуждалась, но новый тренер следит за составом. Европейские топ-клубы, их менеджмент доминирует в трансферной политике. Пока мне известно, что кандидатуры будут обсуждаться. Там большой список.

    По поводу даты объявления, возможно, это будет после последнего тура, а может, и в начале июня. Если клуб и новый тренер быстро договорятся — мы не будем тянуть. Мы сделаем максимум, чтобы тренер быстрее присоединился к команде. Чем быстрее он присоединится к команде — тем лучше.

    Называлось уже столько фамилий, что я даже и не вспомню всех», — заявил Фетисов «Чемпионату».

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