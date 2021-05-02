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    Матвеев считает незаслуженным поражение от «Химок»

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    Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

    Юрий Матвеев
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    Юрий Матвеев

    «Думаю, мы не заслуживали поражения. Мы владели инициативой и мячом. К сожалению, довести до гола не смогли, хотя предпосылок было предостаточно.

    Обидно проигрывать в таком матче. Недоработали в обороне, было тяжело вскрывать защиту "Химок".

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    • Панюков — небольшое повреждение, скоро должен быть в форме. У Калинина небольшое повреждение, с понедельника начнет тренироваться в общей группе. Емельянов продолжает лечиться, срок восстановления неизвестен», — приводит слова Матвеева «Чемпионат».

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