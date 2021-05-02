Матвеев считает незаслуженным поражение от «Химок»

Главный тренер «Урала»подвел итоги матча 28-го тура чемпионата России с «Химками» (0:1).

«Думаю, мы не заслуживали поражения. Мы владели инициативой и мячом. К сожалению, довести до гола не смогли, хотя предпосылок было предостаточно.

Обидно проигрывать в таком матче. Недоработали в обороне, было тяжело вскрывать защиту "Химок".

Панюков — небольшое повреждение, скоро должен быть в форме. У Калинина небольшое повреждение, с понедельника начнет тренироваться в общей группе. Емельянов продолжает лечиться, срок восстановления неизвестен», — приводит слова Матвеева «Чемпионат».