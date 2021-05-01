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    «Лилль» обыграл «Ниццу» и вернул лидерство в чемпионате Франции

    «Лилль» — «Ницца»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 35-го тура французской Лиги 1 «Лилль» одержал домашнюю победу над «Ниццей» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Автором первого забитого мяча на 13-й минуте стал Бурак Йылмаз, а на 55-й минуте отличился Зеки Челик.

    С 48-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве из-за удаления за вторую желтую карточку защитника Жордана Лотомбы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Ницца 2:0
    Голы: 1:0 Бурак Йилмаз (13'), 2:0 Зеки Мехмет Челик (56') Лилль: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Луис Араужо (Жонатан Иконе, 75'), Бенжамен Андре, Бубакари Сумаре (Шека, 75'), Джонатан Дэвид (Домагой Брадарич, 88'), Бурак Йилмаз (Юсуф Язиджи, 71') Ницца: Вальтер Бенитес, Ассан Камара (Stanley N'Soki, 70'), Вильям Салиба, Джордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Морган Шнейдерлен, Алексис Клод, Hichem Boudaoui (Пьерр Лис-Мелу, 75'), Каспер Дольберг, Юсеф Аталь (Анди Пельмар, 70'), Маркуш Лопеш (Флавьюс Данильюк, 52') Предупреждения: Зеки Мехмет Челик (21'), Алексис Клод (27'), Джордан Лотомба (34'), Джордан Лотомба (48'), Шека (87')

    «Лилль» поднялся на 1-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 76 очков и обогнав идущего следом «ПСЖ» (75 очков). «Ницца» с 46 очками идет 9-й.

    В следующем туре «Лилль» сыграет с «Лансом» 7 мая, а «Ницца» 9 мая встретится с «Брестом».

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