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    Дзанетти: «Интер» заслужил победу в Серии А

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    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поделился мнением о прогрессе команды.

    Хавьер Дзанетти
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    Хавьер Дзанетти

    «Осталось последнее усилие. Я доволен работой, которую мы проделали в течение двух лет. Думаю, Конте, его команда и игроки делают что-то экстраординарное.

    В прошлом году мы были очень близки, Конте внедрял рабочую культуру, и игроки сильно выросли. Я надеюсь, что победа в чемпионате Италии произойдет, они заслуживают этого за те огромные усилия, которые приложили в трудный год для всех в связи с пандемией», — цитирует Дзанетти TyC Sports.

    За пять туров до окончания чемпионата «Интер» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. Уже по итогам следующего тура «нерадзурри» могут досрочно стать чемпионами.

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