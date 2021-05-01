Дзанетти: «Интер» заслужил победу в Серии А

Вице-президентподелился мнением о прогрессе команды.

«Осталось последнее усилие. Я доволен работой, которую мы проделали в течение двух лет. Думаю, Конте, его команда и игроки делают что-то экстраординарное.

В прошлом году мы были очень близки, Конте внедрял рабочую культуру, и игроки сильно выросли. Я надеюсь, что победа в чемпионате Италии произойдет, они заслуживают этого за те огромные усилия, которые приложили в трудный год для всех в связи с пандемией», — цитирует Дзанетти TyC Sports.

За пять туров до окончания чемпионата «Интер» на 11 очков опережает ближайшего преследователя. Уже по итогам следующего тура «нерадзурри» могут досрочно стать чемпионами.