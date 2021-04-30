Сульшер: Ситуация благоприятна, но в финал «МЮ» еще не вышел

Главный тренерпрокомментировал победу над(6:2) в первой игре полуфинала Лиги Европы.

«Знаем, что провели не лучший первый тайм, но мы компенсировали это во втором. Мы стали играть острее, стали больше бегать, охотиться за мячом, и наша игра в пас была исключительной, как и реализация моментов.

Наш характер проявился в том, что мы не потеряли головы при счете 1:2. Может быть, 5-10 минут в конце первого тайма мы выглядели не очень хорошо, но потом собрались. Пропущенные голы — детские, школьные ошибки, которые нельзя допускать на этом уровне.

Ситуация благоприятна для нас, но в финал мы еще не вышли. Впереди ответный матч, где мы должны завершить дело. Сейчас все наши мысли только об этом», — сказал Сульшер BT Sport.

Ответный матч пройдет 6 мая в Риме.