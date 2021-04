Джано перешел в тбилисское «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака»заключил соглашение с тбилисским

28-летний грузинский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Ананидзе является воспитанником «Спартака». Хавбек выступал за красно-белых с 2009 по 2019 год и вместе с командой выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

📢 ჯანო ანანიძე დინამოელია: https://t.co/8qAJgoMK51 🇬🇪

📢 Introducing our new #007 ⬇️

💪 Jano Ananidze is a Dinamoeli! https://t.co/6vVofk4u6C 🇬🇧 #FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/mBYEMGiIyW