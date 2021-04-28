Сульшер: Наша цель — выйти в финал Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»заявил, что его команда будет идти до конца в этом турнире и намерена сыграть в полуфинале.

«Наша цель — выйти в финал. С "Сосьедадом" и "Гранадой", двумя хорошими командами ла лиги, а также с "Миланом" и "Ромой", двумя командами с великой историей, мы чувствуем, что участвуем в серьезном турнире. Мы в одном шаге от финала. Каждый полуфинал тяжелый, вы играете против очень хороших команд. Мы приехали с почти полностью укомплектованным составом», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

29 апреля МЮ дома сыграет с «Ромой» в рамках полуфинального поединка плей-офф Лиги Европы.