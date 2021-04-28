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    Бышовец: Отмена красной карточки Ахметову неправомерна

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    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением по поводу решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Анатолий Бышовец
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    Анатолий Бышовец

    Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте за грубую игру против нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Перед тем, как въехать в ногу Соболеву, Ахметов сначала коснулся мяча, но арбитр Павел Кукуян все равно его удалил, посмотрев видеоповтор.

  • СМИ: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова
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    • «Думаю, что формально судья имел основания для того, чтобы показать карточку. Ахметов ошибся. Он не играл сознательно жестко и грубо. Но основания для удаления были, потому что это была прямая нога, это была накладка, которая пришлась в область голеностопа, и трудно было сказать, чем это закончится для игрока "Спартака".

    Думаю, решение, которое принял судья по ходу матча, правильное. Основания для удаления были. Потому что фол был — да, неумышленный, несознательный, не на слом.

    Это была ошибка, инерция движения. Но думаю, что в игровом режиме, когда трудно было сказать, чем это закончится в плане травмы — основания были, и не случайно это было согласованное решение с VAR.

    Единственное — жалко, что так получилось, потому что Ахметов — это игрок, который, мне кажется, не способен на какое-то умышленное и сознательное нарушение правил, тем более с последствиями для соперника.

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    • Отмена красной карточки Ахметову, конечно, неправомерна. Решение КДК более несправедливо и неправильно, чем-то, что сделал судья по ходу матча. При всей моей симпатии к Ахметову», — приводит слова Бышовца Rusfootball.

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