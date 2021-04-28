Бышовец: Отмена красной карточки Ахметову неправомерна

Заслуженный тренер СССРподелился мнением по поводу решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, которая признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКАв матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте за грубую игру против нападающего «красно-белых» Александра Соболева. Перед тем, как въехать в ногу Соболеву, Ахметов сначала коснулся мяча, но арбитр Павел Кукуян все равно его удалил, посмотрев видеоповтор.

«Думаю, что формально судья имел основания для того, чтобы показать карточку. Ахметов ошибся. Он не играл сознательно жестко и грубо. Но основания для удаления были, потому что это была прямая нога, это была накладка, которая пришлась в область голеностопа, и трудно было сказать, чем это закончится для игрока "Спартака".

Думаю, решение, которое принял судья по ходу матча, правильное. Основания для удаления были. Потому что фол был — да, неумышленный, несознательный, не на слом.

Это была ошибка, инерция движения. Но думаю, что в игровом режиме, когда трудно было сказать, чем это закончится в плане травмы — основания были, и не случайно это было согласованное решение с VAR.

Единственное — жалко, что так получилось, потому что Ахметов — это игрок, который, мне кажется, не способен на какое-то умышленное и сознательное нарушение правил, тем более с последствиями для соперника.

Отмена красной карточки Ахметову, конечно, неправомерна. Решение КДК более несправедливо и неправильно, чем-то, что сделал судья по ходу матча. При всей моей симпатии к Ахметову», — приводит слова Бышовца Rusfootball.