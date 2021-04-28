Аршавин: «Зениту» нужно принять модель развития «Лейпцига»

Директор молодежного департаментапо спортивным вопросамназвал самую эффективную модель развития для питерского клуба.

«Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится "Зенит". Если мы хотим быть топ-клубом, то сейчас нужно полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. "Зенит" не может себе этого позволить с точки зрения фэйр-плей.

Следовательно, нужно принимать модель условного "РБ Лейпциг", который сам находится наверху, но, имея большие таланты, обладает возможностью развивать их и зарабатывать на них. Также он создает борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате.

Покупать дорогих игроков, как бы нам ни хотелось, не совсем правильно. Потому что здесь и сейчас "Зенит" уже выигрывает, последние два-три года наша команда доминирует в России. Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, к сожалению, уже нашего ресурса мало, и практически все команды, которые мы встречаем в Лиге чемпионов, богаче даже Зенита», — приводит слова Аршавина пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России после 27-ми туров.