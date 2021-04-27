Газизов рассказал, почему ушел из «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака»объяснил, почему покинул столичный клуб по ходу сезона.

«Не жалею о работе в "Спартаке". Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.

Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о "Спартаке". Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.

Меня привлекал футбольный потенциал "Спартака". Я понимал, что "Уфа" была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со "Спартаком" я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с "Уфой" — это Кубок. Со "Спартаком" выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», — сказал Газизов в эфире канала «Россия 24».