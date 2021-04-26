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    Симеоне: Кто будет крепче психологически, тот выиграет Примеру

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:2).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Несколько дней назад меня спросили, что я считаю самым важным в конце сезона Ла Лиги. Уверен, что ключевой фактор — психология. Первый тайм мы сыграли не так, как хотели, второй был противоположным. При том эмоциональном балансе, который есть у команд, тот, кто сможет сохранить его лучше, будет ближе к титулу.

    Чемпионат Испании обычно выигрывают "Барселона" или "Реал", если не считать 2014-й и другие годы, когда мы были близки к этому и боролись за титул. В этом сезоне у нас был большой отрыв, но мы понимали, что такие клубы, как "Барселона" и "Реал", не собирались выходить из борьбы. "Севилья" также выглядит очень хорошо. Кто будет крепче психологически, тот выиграет титул.

    Все быстро меняется. Не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы проявим», — цитирует Симеоне AS.

    «Атлетико» сохранил первенство в Примере с 73 очками, у «Барселоны» в активе 71 очко, но при этом она провела на матч меньше.

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