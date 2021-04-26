Ковач: В начале сезона никто не верил в «Монако»

Главный тренерподвел итоги победного матча 34-го тура Лиги 1 с(1:0).

«Лига 1 — сложный турнир для всех команд. Здесь выступают хорошие команды, и "Анже" — одна из них. Я ожидал, что матч будет трудным, потому что и мы, и соперники проводили третью игру за неделю. В такой игре необходима реализация моментов, и мы в этом преуспели.

"Монако" — сильная команда. У нас сплоченный коллектив, способный добиваться успехов. Важно, чтобы каждый делал свой вклад в результат. Мы лучшие в Лиге 1 по показателю результативности после выхода на замену. В команде есть конкуренция, которая и позволяет "Монако" добиваться хороших результатов.

Мы проводим фантастический сезон. В начале сезоне никто не ожидал, что "Монако" будет играть на таком высоком уровне. Все говорили о ПСЖ, "Лилле", "Лионе", "Ренне", но никто не упомянул "Монако". Значит, игроки сделали всё, чтобы мечта стала реальностью», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

Монегаски набрали 71 очко и за четыре тура до финиша отстают от лидирующего в чемпионате «Лилля» на два очка.