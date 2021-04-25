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    Олич: Могу сказать, что до удаления было отличное дерби

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    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал игру своей команды в гостевом матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    Армейцы с 37-й минуты встречи играли вдесятером: полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов был удален за фол на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «Могу сказать, что до удаления было отличное дерби. Было видно желание обеих команд.

    Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка.

    С 10 игроками нам было очень тяжело играть. Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве.

    Когда мы пропустили, это была контратака. Наверное, нужно было сфолить в центре поля. Могу сказать, что команда все отдала на поле, попробовала сравнять счет.

    Одна из главных причин поражения заключается в том, что мы не использовали свои моменты во втором тайме.

    Да, в Сочи мы не показали качество. С "Локо" была хорошая игра, если не смотреть по счет. Я расстроен, потому что мы не должны были проигрывать сегодняшний матч»«, — сказал Олич "Спорт-Экспрессу".

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