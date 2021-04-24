Первушин: Эту игру с «Локомотивом» однозначно надо записать в плюс

Главный тренер «Тамбова»поделился эмоциями после проигрыша в матче 27-го тура РПЛ против(2:5).

«Такой футбол нравится зрителем, обилие голевых моментов. Очень достойно выглядели на фоне "Локомотива". Эту игру однозначно надо записать в плюс.

Я думаю, что у соперника после кубковой игры присутствовал недонастрой, не хватало времени разбежаться.

В первом тайме у нас было больше шансов забивать голы, даже играть первым номером. Было очень много подборов, из-за них мы много времени проводили на чужой половине поля.

Однако во втором тайме путем замен и повышенной самоотдачи соперник обеспечил себе результат», — сказал Первушин «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея отставание от лидера 6 очков. «Тамбов» с 13-ю очками находится на последней строчке.