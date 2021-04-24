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    Первушин: Эту игру с «Локомотивом» однозначно надо записать в плюс

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    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился эмоциями после проигрыша в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:5).

    Сергей Первушин
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    Сергей Первушин

    «Такой футбол нравится зрителем, обилие голевых моментов. Очень достойно выглядели на фоне "Локомотива". Эту игру однозначно надо записать в плюс.

    Я думаю, что у соперника после кубковой игры присутствовал недонастрой, не хватало времени разбежаться.

    В первом тайме у нас было больше шансов забивать голы, даже играть первым номером. Было очень много подборов, из-за них мы много времени проводили на чужой половине поля.

    Однако во втором тайме путем замен и повышенной самоотдачи соперник обеспечил себе результат», — сказал Первушин «Матч ТВ».

    Напомним, после этого матча «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, имея отставание от лидера 6 очков. «Тамбов» с 13-ю очками находится на последней строчке.

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