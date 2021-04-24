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    Примера. «Реал» сыграет с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»

    Результаты матчей 32-го тура чемпионата Испании по футболу

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    С 24 по 26 апреля в испанской Примере пройдут матчи 32-го тура.

    «Эльче» — «Леванте» 1:0

    «Эльче» одержал победу над «Леванте» в домашнем матче 32-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол на 32-й минуте забил Лукас Бое с передачи Тете.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Леванте 1:0
    Гол: 1:0 Лукас Бое (32') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Иван Марконе, Тете Моренте (Хосан, 70'), Рауль Гутьеррес, Фидель Чавес (Хосема, 90'), Pablo Piatti (Оменук Мфулю, 83'), Лукас Бое (Cifu, 90') Леванте: Айтор, Рубен Везу, Серхио Постиго, Карлос Клерк, Коке Морено (Сон, 57'), Робер (Гонсало Мелеро, 56'), Энис Барди, Хосе Моралес Луис (Даниэль Гомес, 56'), Микаэль Мальса, Хорхе де Фрутос (Оскар Дуарте, 79'), Рохер (Серхио Леон, 79') Предупреждения: Хоан Мохика (34'), Серхио Постиго (59'), Микаэль Мальса (65'), Рохер (74'), Фидель Чавес (77'), Пауло Гассанига (79'), Энис Барди (90')

    В турнирной таблице Примеры «Эльче» поднялся на 16-е место (30 очков), покинув зону вылета, «Леванте» идет на 12-й позиции (38 очков).

    «Вальядолид» — «Кадис»

    24 апреля, 17:15 мск

    «Валенсия» — «Алавес»

    24 апреля, 19:30 мск

    «Реал» — «Бетис»

    24 апреля, 22:00 мск

    «Уэска» — «Хетафе»

    25 апреля, 15:00 мск

    «Вильярреал» — «Барселона»

    25 апреля, 17:15 мск

    «Севилья» — «Гранада»

    25 апреля, 19:30 мск

    «Сельта» — «Осасуна»

    25 апреля, 19:30 мск

    «Атлетик» — «Атлетико»

    25 апреля, 22:00 мск

    «Эйбар» — «Реал Сосьедад»

    26 апреля, 22:00 мск

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