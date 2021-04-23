СМИ: Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

планирует приобрести у «Ювентуса»

Как сообщает итальянская Gazzetta dello Sport, представители «Манчестер Юнайтед» уже связывались с известным агентом Жорже Мендешем по поводу трансфера Роналду.

Также отмечается, что 36-летний португалец готов вернуться на «Олд Траффорд», где он выступал с 2003 по 2009 год.

Роналду даже согласен на понижение зарплаты до 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду забил 32 гола в 38 матчах.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не заинтересован в возвращении Роналду.