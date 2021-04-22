Вагнер Лав: Я буду счастлив вернуться в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА, ныне выступающий за казахский клуб «Кайрат», оценил возможность возвращения в армейскую команду.

«Мне нравится то, что есть сейчас. Семья хорошо адаптировалась в Казахстане, и всё, что происходит, радует меня. Но я не знаю, что будет завтра. Если будет возможность, и мы придём к соглашению с ЦСКА, я буду счастлив вернуться.

Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, в котором у меня была такая красивая история. Если получится вернуться в ЦСКА, сделаю все, чтобы клуб вновь завоевывал трофеи», — приводит слова Лава Yahoo Esportes Brasil.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

В этом сезоне Вагнер Лав сыграл за «Кайрат» 10 матчей, забил пять голов и сделал пять результативных передач.