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    Талалаев: Я рассчитывал, конечно, что в серии пенальти все будет по-другому

    Футбол Ахмат Кубок России Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка России от «Крыльев Советов» (0:0, 1:4 — по пенальти).

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Можно ли сказать, что "Ахмату" не повезло в серии пенальти? Нет, все равно все определяет мастерство голкиперов и футболистов.

    Мы играли с хорошей командой, поздравляю "Крылья" с выходом в финал. Я рассчитывал, конечно, что в серии пенальти все будет по-другому.

    Мы в последнее время много тренировали пенальти, у нас с этим есть проблема в этом сезоне. Обычно лидер — тот, кто берет на себя ответственность и решает эпизод.

    Так как я назначал бьющих, значит, я ошибся с теми, кого выбрал. Специально выводили свежих, тех, у кого получается.

    Другой вопрос, что мы должны были все решать по ходу матча. У нас было достаточное количество моментов, должны были забивать.

    Опять же, возьму ответственность: может, в первом тайме выбрали не совсем правильную тактику, мы играли слишком примитивно. Я чувствовал, что на ребят давит ответственность этого матча.

    Играли прямолинейно, одни верховые забросы, хотя были варианты для более разнообразного футбола. Во втором тайме выглядели лучше, но надо было реализовывать свои моменты.

    Эпизод с выходом 1 на 1, когда Бериша столкнулся с вратарем и не упал? Получается, я должен учить своих игроков падать? Мы учим их другому — стоять на ногах, играть в футбол.

    Считаю, что ключевым моментом был эпизод с выходом 1 на 1. Человек выходит — его сбивает вратарь. Мы живем в эпоху перемен, никаких претензий нет.

    Нужно разбираться с тренерским штабом, что нам делать с 11-метровыми. Мы много доставляем мяч в чужую штрафную, но после нарушений не можем реализовать пенальти», — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Талалаева

    В финале Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

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