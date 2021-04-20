Президент «Пари Сен-Жермен»поддержал УЕФА в вопросе конфликта из-за создания Суперлиги.

«Наш клуб твердо убежден, что футбол — это игра для всех. Я был последователен в этом с самого начала. Как футбольный клуб мы — семья и сообщество, сердцем которого являются наши болельщики. Мы должны помнить об этом.

Мы считаем, что любое предложение без поддержки УЕФА, организации, которая работает над продвижением интересов европейского футбола на протяжении почти 70 лет, не решает проблем, стоящих перед футбольным сообществом в настоящее время, а, наоборот, мотивировано собственными интересами.

"Пари Сен-Жермен" продолжит сотрудничество с УЕФА, Европейской ассоциацией клубов (ECA) и всеми заинтересованными сторонами футбольной семьи на основе принципов добросовестности, достоинства и уважения к каждому», — цитирует функционера пресс-служба клуба.