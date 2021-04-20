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    Президент РФС избран в исполком УЕФА

    Футбол УЕФА РФС Футбол России
    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков избран в исполком УЕФА, сообщает официальный сайт союза.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Дюков получил 50 голосов при необходимых 28 во время голосования в ходе конгресса УЕФА в Монтре.

    Также в состав исполкома избраны Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Юст Спее (Нидерланды) и Сервет Ярдымджи (Турция).

    «Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.

    Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе, и в том числе в России, сегодня уделяется любительскому и женскому футболу.

    В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», — цитирует Дюкова Telegram-канал РФС.

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