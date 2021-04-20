СМИ: «Челси» и «МанСити» колеблются относительно вступления в Суперлигу

«Челси» и «Манчестер Сити» колеблются относительно вступления в Суперлигу, сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного руководителя другого клуба, которому тоже предлагали присоединиться к турниру.

В кулуарах конгресса УЕФА в Монтре шли дискуссии о том, могут ли два английских клуба развернуться на 180 градусов после негативной реакции общественности и растущего давления со стороны правительств и лиг.

Отмечается, что менее половины из 12 клубов считаются «фанатиками» Суперлиги, которые готовы стоять до конца. Остальные присоединились, потому что верят, что их финансовое положение улучшится.

В то же время другой авторитетный источник говорит, что, хотя он и надеялся, что некоторые клубы пересмотрят свое решение, у него нет прямых доказательств, что они это сделают.

Ранее 12 клубов дали соглашения на участие в Суперлиге: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».