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    СМИ: «Челси» и «МанСити» колеблются относительно вступления в Суперлигу

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    «Челси» и «Манчестер Сити» колеблются относительно вступления в Суперлигу, сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного руководителя другого клуба, которому тоже предлагали присоединиться к турниру.

    «Челси»
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    «Челси»

    В кулуарах конгресса УЕФА в Монтре шли дискуссии о том, могут ли два английских клуба развернуться на 180 градусов после негативной реакции общественности и растущего давления со стороны правительств и лиг.

    Отмечается, что менее половины из 12 клубов считаются «фанатиками» Суперлиги, которые готовы стоять до конца. Остальные присоединились, потому что верят, что их финансовое положение улучшится.

    В то же время другой авторитетный источник говорит, что, хотя он и надеялся, что некоторые клубы пересмотрят свое решение, у него нет прямых доказательств, что они это сделают.

    Ранее 12 клубов дали соглашения на участие в Суперлиге: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

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