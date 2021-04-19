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    Румменигге возглавит Ассоциацию европейских клубов

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    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге станет президентом Ассоциации европейских клубов (ECA), сообщает журналист ESPN Хосе дель Валле.

    Карл-Хайнц Румменигге
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    Карл-Хайнц Румменигге

    На этом посту 65-летний функционер сменит президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, объявившего о своем уходе сразу после создания Суперлиги.

    Назначение Румменигге, скорее всего, говорит о том, что «Бавария» пока не планирует рассматривать возможность участия в новом турнире.

  • Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов
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