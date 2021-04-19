Румменигге возглавит Ассоциацию европейских клубов

Председатель правления мюнхенской «Баварии»станет президентом Ассоциации европейских клубов (ECA), сообщает журналист ESPN Хосе дель Валле.

На этом посту 65-летний функционер сменит президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, объявившего о своем уходе сразу после создания Суперлиги.

Назначение Румменигге, скорее всего, говорит о том, что «Бавария» пока не планирует рассматривать возможность участия в новом турнире.

Ранее 12 клубов дали соглашения на участие в Суперлиге: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».