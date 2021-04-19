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    У «Баварии» и «Боруссии» будет 30 дней, чтобы принять приглашение в Суперлигу

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    У мюнхенской «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «Пари Сен-Жермен» еще есть возможность войти в число участников европейской Суперлиги, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

    «Бавария»
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    «Бавария»

    Издание опубликовало соглашение, подписанное клубами-создателями турнира, в котором сказано, что «Бавария», ПСЖ и «Боруссия» могут стать клубами-основателями Суперлиги.

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    • Чтобы принять приглашение для участия в турнире, немецким клубам отведут 30 дней. У парижан будет 14 дней. При этом не уточняется, было ли уже направлено соответствующее приглашение.

    Ранее стало известно, что указанные клубы отказались участвовать в Суперлиге.

    Соглашение о создании нового турнира заключили 12 клубов. «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели.

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