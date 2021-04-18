Примера. «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», «Атлетико» принимает «Эйбар», «Реал» в гостях у «Хетафе»

18 апреля состоятся матчи 33 тура испанской Примеры.

«Осасуна» — «Эльче» 2:0

«Осасуна» в домашних стенах набрала три очка в матче с «Эльче», победив 2:0.

В первом тайме за хозяев забил Энрике Барха. Во втором тайме «Осасуна» ушла вперед благодаря автоголу Диего Гонсалеса.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Эльче 2:0 Голы: 1:0 Энрике Барха (38'), 2:0 Диего Гонсалес (автогол) (68') Осасуна: Серхио Эррера, Начо Видаль (Хонас Рамальо, 75'), Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Мануэль Санчес (Факундо Ронкалья, 75'), Дарко Брашанац, Энрике Барха (Роберто Торрес, 75'), Лукас Торро, Хон Монкайола (Ойер Оласабаль, 85'), Рубен Гарсия, Анте Будимир (Эсекьель Авила, 81') Эльче: Пауло Гассанига, Диего Гонсалес, Дани Кальво, Элибельтон Паласиос, Хоан Мохика, Иван Марконе (Луисми, 85'), Рауль Гутьеррес (Nino, 75'), Хосан (Тете Моренте, 65'), Эмилиано Ариэль Ригони (Pablo Piatti, 65'), Лукас Бое, Пере Милья (Виктор Родригес, 75') Предупреждения: Лукас Бое (8'), Начо Видаль (45'), Мануэль Санчес (48')

После второй победы подряд «Осасуна» имеет 37 набранных пунктов и занимает 12 место в таблице Примеры. У «Эльче» 26 очков и 18 позиция.

«Реал Сосьедад» — «Севилья» 1:2

«Севилья» победила «Реал Сосьедад» (2:1) в матче 33 тура испанской Примеры.

На 5 минуте «Реал Сосьедад» вышел вперед после гола Карлоса Фернандеса. Фернандо на 22 минуте счет сравнял, а спустя 2 минуты Эн-Несири и вовсе подарил гостям преимущество.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Севилья 1:2 Голы: 1:0 Карлос Фернандес (5'), 1:1 Фернандо (22'), 1:2 Юссеф Эн-Несири (24') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Игор Субельдия, Ариц Элустондо (Андони Горосабель, 74'), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Аднан Янузай, 74'), Андер Гевара, Андер Барренечеа (Порту Кристиан, 83'), Мартин Субименди, Карлос Фернандес (Хон Гуриди, 74'), Александер Исак Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан (Неманья Гудель, 77'), Алехандро Гомес (Оливер Торрес, 77'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 90'), Сусо (Иван Ракитич, 66'), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг, 90') Предупреждения: Диего Карлос (51'), Карлос Фернандес (59'), Александер Исак (63'), Жоан Жордан (71'), Андер Барренечеа (74')

«Севилья» снова победила, уже в третий раз подряд. У нее 64 очка и твердое четвертое место. «Реал Сосьедад» идет на пятой позиции, имея 47 очков.

«Алавес» — «Уэска» 18 апреля, 17:15 мск

«Атлетико» — «Эйбар»

18 апреля, 17:15 мск

«Бетис» — «Валенсия»

18 апреля, 19:30 мск

«Кадис» — «Сельта»

18 апреля, 19:30 мск

«Леванте» — «Вильярреал»

18 апреля, 22:00 мск

«Хетафе» — «Реал»

18 апреля, 22:00 мск