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    Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков в истории

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место в списке самых титулованных игроков в истории, сообщает Sport.es.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Накануне аргентинец в составе «сине-гранатовых» завоевал Кубок Испании, обыграв в финале «Атлетик» со счетом 4:0.

    Для Месси этот трофей с «Барселоной» стал 35-м, еще два титула — золото Олимпиады и чемпионат мира до 20 лет — он завоевал с национальной командой.

    С 37-ю трофеями Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков, сравнявшись с Андресом Иньестой и Максвеллом.

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