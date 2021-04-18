Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков в истории

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Накануне аргентинец в составе «сине-гранатовых» завоевал Кубок Испании, обыграв в финале «Атлетик» со счетом 4:0.
Для Месси этот трофей с «Барселоной» стал 35-м, еще два титула — золото Олимпиады и чемпионат мира до 20 лет — он завоевал с национальной командой.
С 37-ю трофеями Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков, сравнявшись с Андресом Иньестой и Максвеллом.
Лидером по данному показателю является экс-одноклубник Месси бразилец Дани Алвес — 42 титула.