Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков в истории

Капитан «Барселоны»вышел на второе место в списке самых титулованных игроков в истории, сообщает Sport.es.

Накануне аргентинец в составе «сине-гранатовых» завоевал Кубок Испании, обыграв в финале «Атлетик» со счетом 4:0.

Для Месси этот трофей с «Барселоной» стал 35-м, еще два титула — золото Олимпиады и чемпионат мира до 20 лет — он завоевал с национальной командой.

С 37-ю трофеями Месси стал вторым в списке самых титулованных игроков, сравнявшись с Андресом Иньестой и Максвеллом.

Лидером по данному показателю является экс-одноклубник Месси бразилец Дани Алвес — 42 титула.