«Атлетик» — «Барселона»: счет 0:4, обзор голов

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    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Первый гол «Барса» забила после контратаки. Месси отпасовал направо, откуда Фрэнки де Йонг прострелил на Антуана Гризманна в центр штрафной. После этого «Каталонцы» быстро ушли в отрыв. Жорди Альба сделал навес в штрафную и де Йонг с пары метров пробил головой.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Атлетик — Барселона 0:4
    Голы: 0:1 Антуан Гризманн (60'), 0:2 Френки де Йонг (63'), 0:3 Лионель Месси (68'), 0:4 Лионель Месси (72') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес (Унай Нуньес, 67'), Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Унаи Лопес (Юри Берчиче, 67'), Икер Муньяин (Иньиго Лекуэ, 46'), Алехандро Беренгер (Микель Весга, 54'), Дани Гарсия, Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре, 67'), Рауль Гарсия Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Рональд Араухо, 82'), Клеман Лангле, Оскар Мингуэза (Усман Дембеле, 88'), Серджино Дест (Серхи Роберто, 74'), Серхио Бускетс, Педри (Илаш Мориба, 82'), Жорди Альба, Френки де Йонг, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт, 88'), Лионель Месси Предупреждения: Дани Гарсия (39'), Юри Берчиче (90')

    Третий гол в матче забил Лионель Месси. Аргентинец подхватил мяч в штрафной соперника, прокинул его под левую ногу и пробил в дальний нижний угол ворот. К 80 минуте Месси сделал дубль благодаря передаче Жорди Альбы.

    Напомним, что ранее «Атлетик» переиграл «Барселону» в финале Суперкубка Испании 3:2.

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