«Арсенал» — «Фулхэм»: счет 1:1, обзор голов

Микеля Артеты чуть не проигралв матче 32 тура АПЛ. Счет в игре составил 1:1.

Джош Маджа на 59 минуте с пенальти вывел «Коттеджеров» вперед. «Канониры» смогли сравнять счет лишь на 97 минуте встречи. Это сделал Эдвард Нкетиа.

Отметим, что на 40 минуте первого тайма «Арсенал» вышел вперед после гола Дани Себальоса, однако VAR это взятие ворот отменил из-за оффсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Фулхэм 1:1 Голы: 0:1 Джош Майя (пенальти) (59'), 1:1 Эдвард Нкетиа (90') Арсенал Лондон: Мэтью Райан, Эктор Бельерин (Николя Пепе, 68'), Габриэл, Пабло Мари, Гранит Джака, Букайо Сака, Даниель Себальос, Мохамед Эль-Ненни (Томас, 68'), Эмиль Смит Роув, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 70') Фулхэм: Альфонс Ареола, Йоаким Андерсен, Олуватосин Адарабиойо, Энтони Робинсон, Ола Эйна, Бобби Рид, Иван Кавалейру (Джо Брайан, 84'), Марио Лемина, Адемола Лукман (Харрисон Рид, 69'), Андре Франк Замбо Ангисса, Джош Майя (Рубен Лофтус-Чик, 77') Предупреждения: Йоаким Андерсен (50'), Бобби Рид (61'), Альфонс Ареола (90')

«Арсенал» занимает 9 место с 46 очками. От зоны еврокубков команду Артеты отделяют 8 очков. «Фулхэм» упустил важные три очка и имеет на своем счету 27 баллов (18 место). Отрыв от «Бернли» (17 место) составляет 6 очков.